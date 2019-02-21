0553 313 94 23

Gündoğdu, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Türkiye-Tayland Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Metin Gündoğdu, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit ile TBMM'de bir araya geldi

21 Şubat 2019 Perşembe 16:00
Gündoğdu, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

TBMM (AA) - Türkiye-Tayland Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Metin Gündoğdu, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit ile TBMM'de görüşme yaptı.

AK Parti Ordu Milletvekili ve Dostluk Grubu Başkanı Gündoğdu, Tayland'ın Asya-Pasifik bölgesinde Türkiye'nin önemli bir ortağı olduğunu belirterek, Tayland ile ilişkilerin daha ileriye taşınmasını arzuladıklarını ifade etti.

Gündoğdu, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin 60. yılı dolayısıyla 2018'in, karşılıklı "kültür yılı" olarak kutlandığını anımsattı.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yakın bir zamanda taç giyeceğini, ayrıca ülkede mart ayı içerisinde seçim olacağını dile getiren Gündoğdu, Tayland için yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Tayland ile ticari ilişkilerde son yıllarda yakalanan ivmenin dikkat çekici olduğunu belirten Gündoğdu, ticari hacmin 2 milyar doları aştığını vurgulayarak, Taylandlı iş adamlarının Türkiye'de yatırım yapmalarının, her iki ülkeye de büyük kazanç sağlayacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadığı darbe girişimini de değinen Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanına yayılan FETÖ, bütün ülkelerde, Türkiye'de yaptığı girişimleri her an yapabilir. FETÖ, yalnızca Türkiye için değil, aktif faaliyet gösterdiği ülkeler için tehdit teşkil etmektedir. FETÖ, Tayland'daki faaliyetlerini Pan-Asia uluslararası okulları ile Thai Türk Ticaret Odası çatısı altında yürütmektedir. FETÖ'nün anılan ticaret odası kisvesi altında, ülkenizdeki faaliyetlerinin durdurulması hususunda kayda değer adımlar atacağınızı ve söz konusu okulların bir an evvel bu unsurlardan arındırılacağına inanıyorum. Bu okulların, Türk Maarif Vakfına devri konusunda her türlü desteği vermeye hazırız."

Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Ekarohit, Tayland'ın da Türkiye gibi turizmi ile tanınan bir ülke olduğunu, ekonomik, sosyal ve coğrafik alanlarda sunduğu imkanların da bulunduğunu belirtti. Türkiye'ye, sadece ikili ilişkilerin olduğu ülke gözüyle bakmadıklarını, stratejik olarak büyük bir öneme sahip partner gözüyle baktıklarını anlatan Ekarohit, her alanda ikili ilişkilerin daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Ekarohit, Türkiye-Tayland arasındaki turizmin artırılması, bu alanda bilgi alışverişi yapılması gerektiğini ifade etti.

FETÖ ile mücadele konusunda ise Ekarohit, Türkiye'den kendilerine her türlü destek ve bilgi sağlanması durumunda, mahkeme kararları için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:00
  1. Tayland
  2. Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Iamsudha Ekarohit
  3. Türkiye-Tayland Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Metin Gündoğdu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık’ta sis korkusu
    1. Ayvalık’ta sis korkusu
    2. Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi..
    3. Karaçoban’ın kanaat önderlerinden Vali..
    4. Genç iş adamı Bodrum’dan Cumhur..
    5. Mazot ve gübre destek ödemeleri yarın..
    6. AK Parti adayı Yazıcı: “Toplu bir..
    7. ESOGÜ’lü genç diş hekimi adayları..
    8. Etiyopya'daki 3,2 milyon yıllık kadın..
    9. Mazot ve gübre desteği ne zaman..
    10. Horasan’da Meclis Üyeleri tanıtıldı
    11. Görevdeyken ölen vali isminin..
    12. Bilecikspor transferin son gününde 2..
    13. Vatandaştan İmamoğlu’na15 Temmuz..
    14. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    15. GSO Başkanı Ünverdi, Gazişehir Öğrenci..
    16. Başkan Ataç, kırsaldaki vatandaşlarla..
    17. Otomobil halk otobüsüne arkadan..
    18. Kaybolan Alzheimer hastası hem karadan..
    19. Sivasspor'da Antalyaspor maçı..
    20. Eşi işsiz kalınca meslek öğrendi
    21. Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu..
    22. Bozburun’da hayvancılıktaki sorunlar..
    23. Judo müsabakaları ve Analig seçmeleri..
    24. Başkentte "Kahvaltı Festivali"
    25. AK Parti'nin Denizli mitingi
    26. Ücretli öğretmenlerden "kadro" talebi
    27. "Struma gemisinde 77 yıl önce hayatını..
    28. DG Sivasspor’da, Antalyaspor maçı..
    29. Formülünü Churchill'e bile vermediler!..
    30. Kahramanmaraş’ta öğrenciler tarihi..
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!