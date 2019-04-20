Gündoğan’dan Ataç’a hayırlı olsun ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaret eden Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, yeni dönem için başarı dileklerini iletti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan da Başkan Ataç’ı makamında ziyaret ederek tebrik etti. Tepebaşı Belediyesi’nin Ahmet Ataç önderliğinde, Türkiye’de ses getiren projeler ile yakaladığı başarıyı kent halkının takdir ettiğini ifade eden İshak Gündoğan, bu takdirin sandığa yansıdığını vurguladı. Elde edilen başarıdan ötürü Başkan Ataç’ı tebrik eden Gündoğan, gelecek dönem çalışmalarında da başarı dileklerini iletti.

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan’ın, Belediye Meclis üyeleri ile eşliğinde gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç ise Mahmudiye halkının da İshak Gündoğan’ın kaliteli belediyecilik anlayışını benimseyerek kendisini yeniden göreve getirdiğinin altını çizdi. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.