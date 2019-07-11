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Gün’den Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ziyaret

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Anadolu İmam Hatip Lisesi Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:44
Gün’den Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ziyaret

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Anadolu İmam Hatip Lisesi Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti.


8 Temmuz-8 Ağustos 2019 tarihleri arasında Pazartesi-Perşembe olarak haftanın dört günü yapılacak şekilde planlanan 2018-2019 Eğitim-öğretim yılı Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret eden Gün sınıfları gezerek kurslar hakkında Okul Müdüründen bilgi aldı.


TYT Matematik, Edebiyat ve Tarih derslerinden oluşan ders programları ile 9, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine eğitim verilen kursları gezen Gün; yüksek sıcaklıklara rağmen yaz kurslarına katılan öğrencilere teşekkür ederek, kurslardan azami ölçüde faydalanmak için planlı programlı çalışmanın önemini vurguladı ve okullarda yapılan destekleme ve yetiştirme kurslarına katılımın öneminden bahsetti. Öğrencilere her konuda kendilerini geliştirmelerini, ileriye dönük hedefleri konusunda azimli ve kararlı olmalarını, yaz kursuna gelenlerin hedeflerine diğer arkadaşlarından bir adım daha yakın olduklarını önemle vurguladı öğrenci, öğretmen ve idarecilere teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:44
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