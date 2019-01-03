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Gündemi sarsan iddia! 'MHP milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine geçecek'

İYİ Parti’nin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar önergesine destek verdiği için, MHP Grup Başkanvekili görevinden alınan MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Abdullah Gül’ün 55 milletvekili ile birlikte kuracağı iddia edilen yeni partiye geçeceği öne sürüldü.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:37
Gündemi sarsan iddia! 'MHP milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine geçecek'

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi AK Parti'nin geçmişteki önemli isimleri hakkında yeni bir parti kurulacağına ilişkin iddialar Ankara kulislerinde dolaşıyor.

Erdoğan’a siyasi operasyon

Siyasi kulislerde, Abdullah Gül’ün, önemli bir siyasetçinin lojistik desteği, bir medya patronunun yol göstericiliği, tanınmış iki STK başkanının desteği ve bakanlık yapmış vekillerin de olduğu grup ie Erdoğan’a ‘siyasi operasyon’ hazırlandığı bilgisi konuşuluyor.

Vekiller istifa edecek

Geçtiğimiz hafta, Abdullah Gül’ün dört ay içinde çeşitli partilerden ayrılacak veya ayrılmaya ikna edilecek 55 milletvekiline liderlik yapacağı öne sürülmüştü.

Erhan Usta hazırlık yapıyor

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti’nin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar önergesine destek verdiği için, MHP Grup Başkanvekili görevinden alınan MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, bugün de Cumhur ittifakına aykırı tutum sergilediği için disipline sevk edilmişti.

Erhan Usta’nın bu tarz çıkışlar yapması, MHP’den istifa etmesi için zemin hazırlığı olarak yorumlandı.

Ali Babacan’ın adamı

Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın en çok fikrine danıştığı isim Erhan Usta’nın, MHP’den istifası ya da tasfiyesinden sonraAbdullah Gül’ün kuracağı yeni partide yer alacağı iddiaları gerçeklik kazanmaya başladı.

(GerçekTaraf.com)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:37
  1. Ankara
  2. MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta
  3. Abdullah Gül
  4. Abdullah Gül yeni parti
  5. Gündemi sarsacak iddia

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