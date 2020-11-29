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Korona Virüs Gündeme oturan iddia ile ilgili en net açıklama: Bunu mutlaka yapın!
Korona Virüs

Gündeme oturan iddia ile ilgili en net açıklama: Bunu mutlaka yapın!

Koronavirüse yakalanan hastaların tedavisinde kullanılan Hidroksiklorokin ve Favipiravir tartışma konusu oldu. Dünyada ve Türkiye’de bu ilaçların işe yaramadığı iddiaları gündeme geldi. Ancak uzmanlar, “Testi pozitif çıkanlar, doktor verdiyse mutlaka ilaçlarını kullansın” tavsiyesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 11:40:00 -
Gündeme oturan iddia ile ilgili en net açıklama: Bunu mutlaka yapın!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk uzmanlar dikkat çeken ifadeler kullandı.

Prof. Dr. Levent Akın: Şu anda Hidroksiklorokin ile ilgili çok çeşitli yayınlar var. Bu yayınların çoğunda etkili olmadığı söyleniyor. Çok sayıda yayın kalp rahatsızlığı olanların dikkatli kullanması ya da kullanmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Kalbin ritmini etkileyecek, zarar verecek etkileri olabiliyor, bu nedenle yakından takip şart. Favipiravir etkisinin ise kısıtlı olduğu düşünülüyor. Ancak Favipiravir virüsün sayısını da hastalığın şiddetini de azaltabiliyor. Tabii ki hastaya uygun dozda verilmeli ve hastalar bu ilacı doğru kullanmalı. Zaten dünyada koronavirüsü doğrudan etkileyen bir ilaç yok.

Prof. Güner Sönmez: En çok sorulan sorulara kısa cevaplar, Favipiravir verildi, kullanayım mı? Evet. Etkili bir antiviral. Bu sıtma ilacı değil, karıştırmayalım. İlk gün 8+8 şeklinde uygulanır. Kalp krizine neden olmaz. Sadece karaciğer enzimlerini ve üreyi geçici olarak bir miktar yükseltir.

Virüsün çoğalmasını önlüyor

Prof. Dr. Ateş Kara: Bugün dünyada ve Türkiye’de koronavirüse karşı yüzde yüz etkili ilaç yok. Aslında tüm virüsler için ilaç sayısı zaten az. Ama ‘ilaçların farklı özelliklerini inceleyip, acaba koronadan korur mu, hücreye girişini azaltabilir miyiz, çoğalmasını azaltabilir miyiz’ diye bakıyoruz. Tüm ilaçlar bunları kısıtı oranda yapıyor. Bu ilaçları yüzde yüz etkili diye düşünmeyelim ama doktor öneriyorsa kullanılması lazım. İlaçların yan etkilerine ve kullanacak kişilerin altta yatan hastalıklarına bakarak öyle kullanılmalı. Örneğin, kalpte ritim problemi varsa Hidroksiklorokin kullanılmamalı, kişi gebe ya da emziriyorsa doktora sormalı.

 

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