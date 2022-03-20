'Gündeme dair kısa kısalarla bakış...'

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın galibi ortaya çıkıyor: Türkiye... Şimdiden dünyanın yıldızı yaldızlanan ülkesi oldu. Savaş yıkım getirirken barış rızık getirir. İnşaallah öyle olacak. Türkiye’ye bolluk gelecek.

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ABD ve Avrupa dünya siyasetindeki ağırlığını ciddi anlamda kaybediyor. Bu savaş bunun ilanı oldu adeta... Afganistan’dan fiilen çekilen ABD, bu savaşta da “Çok yorgunum. Uyumak istiyorum” moduna girdi. Yani güç doğuya kayıyor.

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İngiltere kısmen Avrupa Birliği üyesi idi. O zamanlar AB’nin patronu Almanya idi. İngiltere bunu içine sindirememis olmalı ki; birlikten ayrıldı. Şimdi yeniden AB’nin patronluğuna oynuyor.

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Türkiye’yi dişe diş başa baş bir savaşta kim zorlar? Benim aklımdan İran, Mısır, İngiltere...geçiyordu; onları eledim.

Rusya, ABD, Çin... Türkiye bu üçüyle savaşamaz diye düşünüyordum; Rusya’yı da eledim. Çünkü on beş günde on iki bin askerini kaybeden Rusya ciddi bir devletle savaşsa şu ana kadar otuz bin askerini kaybedecekti demek!

Ukrayna taarruz etmiyor sadece savunmada kalıyor...

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Türkiye ciddi olarak, hiçbir devletle en az elli yıl savaşmamalı... Biz görmeyiz ama elli yıl sonra Türkiye hem BM’de daimi üye, hem de Osmanlı coğrafyasının üzerinde sınırlar anlamında olmasa da siyaseten yeniden var olacaktır.

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Avrupa Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı mültecileri ölüme terk etmenin cezasını Ukraynalı mültecileri eşek gibi ülkelerine almak zorunda kalarak ödüyorlar. Her şeyi bir gören var! Elâ ya’lemu men halak: Yaratan hiç bilmez mi? Kur’an-ı Kerim

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Rusya bugün dostumuz gibi görünse de o Tayyip Erdoğan siyaseti sebebiyledir. Halbuki Rusya, dağılan Osmanlı mülkünde en fazla toprak kazanan bir devlettir.

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Türkiye’de yağcı ve şekercilerin, patates ve soğanlar oyununda olduğu gibi oyunları Azak Denizine gömülüyor. Bu kadar basit oyun ve algılarla hükümeti düşüreceklerini sananlar gelen yağlarla banyo yapabilirler...

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Altı muhalif partinin ittifakı toplumda bir heyecan oluşturmadı. Dağ fare doğurdu. Bu başarısızlık dillerine vurdu.

Şeytan azapta gerek ...