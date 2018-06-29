Gündeme bomba gibi düştü! Donald Trump ayrılmak istiyor

Axios'ta yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey Beyaz Saray yetkililerine defalarca ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) çıkarmak istediğini aktardığı iddia edildi.



Axios, söz konusu haberi dayandırdığı kaynaklarını ise açıklamadı.



Haberde, Trump'ın DTÖ'den çıkış fikrini gündeme getirdiğinde ekonomi danışmanlarının karşısında yer aldığı da ifade edildi.



Söz konusu haberin ardından Dow Jones, S&5 500 endeks vadeli kontratlar kazançlarını azalttı. Stoxx 600 Endeksi ise eksiye geçti.

