0553 313 94 23

Gündeme bomba gibi düşmüştü… Ve İsrail harekete geçti

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin başkanlığındaki bir heyetin, Rus savaş uçağı Il-20’nin Suriye’de düşürülmesiyle ilgili ellerindeki bilgileri Rus yönetimine teslim etmek için Moskova’ya gideceği belirtildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 06:32
Gündeme bomba gibi düşmüştü… Ve İsrail harekete geçti

İsrail ordusunun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri komutanı ve ona eşlik eden ekip, yaşanan olayın tüm yönleriyle ilgili rapor ve İsrail ordusunun gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını sunacaklar" dendi.

Sputnik'in haberine göre daha önce de İsrail ordusu, Il-20 felaketiyle ilgili soruşturma için gerekecek tüm bilgiyi vermeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 06:32
  1. rusya
  2. israil
  3. suriye
  4. savaş uçağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere’ye yeni büyükelçi atandı
    1. İngiltere’ye yeni büyükelçi atandı
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. Wesley Sneijder trafik kazası geçirdi!..
    4. O ülke bombalı araç saldırı ile sarsıldı
    5. Türkiye’nin gururu dünyada ilk 100’de
    6. Flynn davası Aralık'ta sonuçlanıyor
    7. Japonya alarma geçti… Savaş uçakları..
    8. Bu zamana kadar yapılmamıştı…..
    9. Türkiye’nin gururu dünyada ilk 100’de
    10. Onlara da destek geliyor! Günlük 70..
    11. Gündeme bomba gibi düşmüştü… Ve İsrail..
    12. ABD’den teröristlere 250 TIR’lık..
    13. 9 milyon hastaya sürpriz fatura
    14. Binlerce Rum KKTC'de TL'ye akın ediyor
    15. 'Üs kurun' diye yalvaran..
    16. Zam simidi de vurdu!
    17. Cenk Tosun'dan çarpıcı açıklama: Eğer..
    18. Flaş iddia: Esed'in istihbarat şefi..
    19. Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad..
    20. Yeni sezonda Diriliş Ertuğrul'un ismi..
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    MİT sinyali kesti
    MİT sinyali kesti
    Trump'a çarpıcı talep! "ABD ülkemizde üs kursun"
    Trump'a çarpıcı talep! "ABD ülkemizde üs kursun"