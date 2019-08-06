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GÜNDEM ÖZETİNE EK

06 Ağustos 2019 Salı 04:37
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.30/17.00)

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 04:37
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