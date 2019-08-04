GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katılacak. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret edecek ve AK Parti Bursa İl Başkanlığı teşkilat yemeğine iştirak edecek. (Bursa/15.00/18.00/19.00)

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