GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek. - Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyelerine öğle yemeği verecek. (Ankara/12.00/13.00/14.30)

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