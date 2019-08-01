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GÜNDEM ÖZETİNE EK

01 Ağustos 2019 Perşembe 03:22
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyelerine öğle yemeği verecek.

(Ankara/12.00/13.00/14.30)

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 03:22
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