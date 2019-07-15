GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camii'nde Hatm-i Şerif merasimine, TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı'na ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne katılacak. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek. (Ankara/12.00/14.00/16.00/İstanbul/20.00/22.00)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.