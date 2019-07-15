GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNDEM ÖZETİNE EK15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:53
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camii'nde Hatm-i Şerif merasimine, TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı'na ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/12.00/14.00/16.00/İstanbul/20.00/22.00)
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