0553 313 94 23

GÜNDEM ÖZETİNE EK

10 Temmuz 2019 Çarşamba 03:20
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, ATO Congresium'da Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/11.00/14.00)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 03:20
  1. cumhurbaşkanı
  2. gündem
  3. GÜNDEM ÖZETİ
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİNE EK
    1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    2. Yemen hükümeti ve Uluslararası Af..
    3. Sömürge parasının yerini “Eco” alacak
    4. KADEM'ciler Yusuf Kaplan'ı hedef aldı!..
    5. Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü
    6. Londra'da "Cemal Kaşıkçı Suikasti:..
    7. Adana bıçaklı kavga: 1 ölü
    8. Libya'da silahlı grubun baskını sonucu..
    9. ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması
    10. Senegal’in güneyinde 12 ayrılıkçı..
    11. Güney Amerika’da en fazla cinayet..
    12. Karaman’da bıçaklı kavga: 4 yaralı
    13. Libya'da Çalışma Bakanı ile Türk..
    14. Nijer’in kuzeyindeki Fransız askeri..
    15. Patlamaya ilişkin 6 şahıstan 3’ü..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Babacan,..
    17. İngiltere'den Trump'a 'çok aptal'..
    18. İsviçre milli günü resepsiyonla..
    19. TİP lideri Erkan Baş'tan 'Ali Babacan'..
    20. Nijerya'da silahlı kişilere operasyon
    21. Otomobilin çarptığı yaya hayatını..
    22. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kampa..
    23. Diyarbakır’da 2 terörist silahları ile..
    24. KARDEMİR, Fortune 500 listesinde..
    25. Tekirdağ’da otomobil kağıt..
    26. Menemen’de rüzgar türbininin kanadını..
    27. 14 yaşındaki küçük kızın kullanıldığı..
    28. Uğur Soğutma, Antalyalılar’la buluştu
    29. İsrail 2019'un ilk yarısında 16..
    30. Emre Belözoğlu kampa katıldı
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    AK Partili vekil müjdeyi verdi: Dev proje Kurban Bayramı öncesi hayata geçebilir
    AK Partili vekil müjdeyi verdi: Dev proje Kurban Bayramı öncesi hayata geçebilir