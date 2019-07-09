GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jahorina Termag Otel'de düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katılacak, oturum öncesinde katılımcılarla aile fotoğrafında hazır bulunacak. - Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüşecek Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi Binası önünde Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenecek geçit törenine iştirak edecek. (Saraybosna)

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