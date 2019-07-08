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GÜNDEM ÖZETİNE EK

08 Temmuz 2019 Pazartesi 02:28
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareket edecek.

- Erdoğan, Saraybosna'da Butmir Askeri Üssü'ndeki AB Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan Türk askerleri ile Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ayrı ayrı ziyaret edecek.

- Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüşecek olan Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılacak heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

(İstanbul/12.00/Saraybosna)

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 02:28
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