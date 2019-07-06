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GÜNDEM ÖZETİNE EK

06 Temmuz 2019 Cumartesi 03:14
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ile kahvaltıda, İstanbul belediye başkanlarıyla da toplantıda bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00/15.00)

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 03:14
  1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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