GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/10.30/15.30)

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