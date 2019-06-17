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GÜNDEM ÖZETİNE EK

17 Haziran 2019 Pazartesi 03:18
GÜNDEM ÖZETİNE EK
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programına katılacak.

(İstanbul/20.00)
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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 03:18
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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