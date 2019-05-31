GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da "Büyük Üsküdar İftarı"na, Esenler'de "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" konseptiyle düzenlenecek geleneksel Kadir Gecesi programına katılacak. (İstanbul/20.35/23.00)

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