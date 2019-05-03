GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii Açılış Töreni ile İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'ne katılacak, Vahdettin Köşkü'nde misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konuklara akşam yemeği verecek. (İstanbul/12.00/15.30/18.30)

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