GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile TÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini ayrı ayrı kabul edecek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yemek verecek. (Ankara/14.30/15.30/18.30)

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