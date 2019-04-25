GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek Anayasa Mahkemesi'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, güven mektubu sunacak Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro, Arjantin Büyükelçisi Elias R. Seruelle ve Kırgızistan Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek. (Ankara/10.30/12.00/15.30/16.15/17.00/18.00)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.