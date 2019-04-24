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Seçim 2019 Sayfası

GÜNDEM ÖZETİNE EK

24 Nisan 2019 Çarşamba 04:38
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/16.30)

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 04:38
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