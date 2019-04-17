GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i kabul edecek, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı ile Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık yapacak. (Ankara/13.00/14.30/17.30)

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