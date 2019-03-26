GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van ve Adıyaman'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Trabzonlular Buluşması"na katılacak. (Van/13.00/Adıyaman/16.00/İstanbul/19.00)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.