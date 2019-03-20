GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark "Wonderland Euroasia" Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK toplantısına başkanlık edecek, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul edecek.
(Ankara/12.00/15.00/19.00)
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