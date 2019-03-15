0553 313 94 23

GÜNDEM ÖZETİNE EK

15 Mart 2019 Cuma 05:22
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Üniversitesinde Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun cenaze törenine katılacak, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

(İstanbul/11.00/Gaziantep/13.30)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 05:22
  1. cumhurbaşkanı
  2. gündem
  3. GÜNDEM ÖZETİ
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİNE EK
    1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    2. Cumhurbaşkanı atama kararları Resmi..
    3. Üniversiteli İrem Su’nun cenazesi..
    4. Servis minibüsü bariyerlere çarptı
    5. Adana’da bir kişi önce darp edildi..
    6. Sudan'da YEE öğrencilerine..
    7. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    8. Maltepe’de feci kaza: 1 yaralı
    9. Fransız bakan AP seçimlerine aday
    10. Sudan ve Kuveyt Fonu arasında 170..
    11. "Fransa, Ruanda Soykırımı'na ilişkin..
    12. Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten..
    13. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
    14. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    15. Norveç Adalet Bakanı'nın hayat..
    16. UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek..
    17. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    18. Tunus'taki bebek ölümleri
    19. Atama kararları Resmi Gazete'de
    20. ABD ve İsrail ortaklığıyla skandal..
    21. Niğde’de feci kaza:2 ölü
    22. Diyarbakır’da köpük tabak..
    23. Pompeo resmen duyurdu: Diplomatlar..
    24. İSİPAB'dan Filistin devletinin..
    25. İsrail'de sıcak dakikalar! Füze..
    26. Scholes 1 ayda hayatının şokunu yaşadı!
    27. Doktorlar ve gazetecilerin maçında..
    28. 'Pes' dedirten gol: İngiliz sinsiliği..
    29. CHP'lileri kızdıran anket! DSP ipi..
    30. "Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?"
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Trump'a büyük darbe! 30 gün içinde askerleri çekecek
    Trump'a büyük darbe! 30 gün içinde askerleri çekecek