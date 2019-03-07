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GÜNDEM ÖZETİNE EK

07 Mart 2019 Perşembe 04:49
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ile Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Mardin/12.00/Siirt/15.00)

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 04:49
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