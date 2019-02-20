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GÜNDEM ÖZETİNE EK

20 Şubat 2019 Çarşamba 04:01
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nde Üyelik Yemin Töreni'ne, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Birinci Yaşlılık Şurası'na katılacak, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkı ile Etimesgut Belediyesi önünde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Ankara/11.00/12.30/14.30/16.30)


Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 04:01
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