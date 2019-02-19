GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak konuk bakan ve heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek. (İstanbul/18.00/20.00)



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