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GÜNDEM ÖZETİNE EK

10 Şubat 2019 Pazar 00:26
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/12.00/14.00)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 00:26
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. GÜNDEM ÖZETİNE EK

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