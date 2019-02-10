GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na iştirak edecek. (İstanbul/12.00/14.00)

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