GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'ne katılacak. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap edecek. (İstanbul/11.00/Aydın/15.00)



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