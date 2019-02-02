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GÜNDEM ÖZETİNE EK

02 Şubat 2019 Cumartesi 07:41
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul edecek, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00/17.30)

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 07:41
  1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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