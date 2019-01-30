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GÜNDEM ÖZETİNE EK

30 Ocak 2019 Çarşamba 03:29
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00/15.00)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 03:29
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. GÜNDEM ÖZETİNE EK

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