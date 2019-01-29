GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sinema sektörü temsilcilerini kabul edecek. (Ankara/13.30/15.30)



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