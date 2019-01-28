GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Swissotel Bosphorus'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı ile Toyota Sakarya Fabrikası'nda "Yeni Toyota Corolla" hattan çıkış törenine katılacak. (İstanbul/11.00/Sakarya/14.00)

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