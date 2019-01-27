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GÜNDEM ÖZETİNE EK

27 Ocak 2019 Pazar 00:42
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'ne ve AK Parti Antalya İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılacak.

(Antalya/14.00/17.00/19.00)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 00:42
  1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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