GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde AK Parti Erzurum İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılacak. (Erzurum/14.00/17.00)

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