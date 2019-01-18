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GÜNDEM ÖZETİNE EK

18 Ocak 2019 Cuma 02:38
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li senatör Lindsey Graham ve Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami'yi ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.30/17.00)

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 02:38
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