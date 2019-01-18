GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li senatör Lindsey Graham ve Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami'yi ayrı ayrı kabul edecek. (Ankara/14.30/17.00)

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