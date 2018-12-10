GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenecek "İnsanlığın Medeniyeti" programına katılacak ve "İnsanlığa Umut: Türkiye" sergisini ziyaret edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Varlık Fonu Toplantısı ile Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek.

(Ankara/13.30/15.00/17.00/18.30)



