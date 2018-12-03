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GÜNDEM ÖZETİNE EK

03 Aralık 2018 Pazartesi 03:46
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Simon Bolivar Anıt Mezarını ziyaret edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Teresa Carreno Tiyatro Binası'nda düzenlenecek Türkiye Venezuela İş Forumu'na katılacak.

- Erdoğan, Miraflores Sarayı'nda Maduro tarafından resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmelere iştirak edecek Erdoğan ve Maduro, anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı öncesinde "El Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası Maduro tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro tarafından Miraflores Sarayı'nda onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.

(Caracas)


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 03:46
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