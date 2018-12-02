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GÜNDEM ÖZETİNE EK

02 Aralık 2018 Pazar 00:52
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Paraguay’da

- Erdoğan Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ndeki temaslarının ardından Paraguay’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

- Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Benitez baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Benitez tarafından Cumhurbaşkanlığı Konutu’nda onuruna verilecek resmi öğle yemeğine katılacak.

(Asuncion)

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 00:52
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