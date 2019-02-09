0553 313 94 23

GÜNDEM ÖZETİ / 9 Şubat 2019

ANADOLU AJANSI

09 Şubat 2019 Cumartesi 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Törenine katılacak, AK Parti Antalya İl Başkanlığı ve Antalya Valiliğini ziyaret edecek.

(Antalya/13.00/14.30/17.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Teşkilatı toplantısına katılacak.

(Antalya/09.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

(Ankara/10.00/13.30)

3- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlama programına katılacak.

(Adana/12.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yerel basın mensuplarıyla toplantıda bir araya gelecek, Uluslararası Kültür Turizmi ve Medya Kurultayına katılacak, Uzun Çarşı esnafını ziyaret edecek, mahalle temsilcileriyle buluşacak, belediye başkan adayları ve kanaat önderleriyle toplantı yapacak.

(Hatay/09.00-20.30)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)


EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/19.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, motosiklet kullanıcılarıyla buluşacak, Motorcu Dostu Bariyer Sistemi uygulama çalışmasına katılacak.

Bakan Turhan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi açılış törenine iştirak edecek.

(Antalya/09.30/10.00/12.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler'in (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından planlandığı yönündeki raporunun ardından gelişmeler izleniyor.

(Cenevre/Washington)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. 

(Caracas)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. 

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- Kartal'da çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

2- Kartal'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden, aynı aileden 9 kişi için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek.

(İstanbul/13.23)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 21. haftaya Çaykur Rizespor-Antalyaspor, Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş-Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/16.00/İstanbul/16.00/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor, Gençlerbirliği-Osmanlıspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Karabük/13.30/Ankara/16.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Gaziantep Basketbol-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Beşiktaş Sompo Japan-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/İzmir/20.00)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Kırçiçeği Bodrum-Çukurova Basketbol, BOTAŞ-Canik Belediyespor, Galatasaray-OGM Ormanspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Mersin/Muğla/Ankara/14.00/İstanbul/16.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi'nin 17. haftası Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango, İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası-Arhavi Belediyespor, Galatasaray-Arkas Spor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Bursa/15.00/16.00/Ankara/15.00/İstanbul/16.00/Afyonkarahisar/17.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftası, Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.30)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasında 2, Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında ise 3 müsabaka oynanacak.

8- TFF 2. Lig'de 21. hafta 3, TFF 3. Lig'de ise 21. hafta 6 karşılaşmayla başlayacak.



***


Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 00:00
  1. GÜNDEM ÖZETİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
    1. Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
    2. "Lübnan'ın savunmasından yalnızca ordu..
    3. "ABD gözlerini Venezuela halkının..
    4. Cezayirli öğrenciler namaz karşıtı..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 9 Şubat 2019
    6. Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama!
    7. Tahran'da kadınların kaldığı..
    8. Karate: 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı..
    9. Parti kuracağı iddia ediliyordu!..
    10. Interpol'ün aradığı kişi Kayseri'de..
    11. Save The Children'dan Yemen'e yardım..
    12. SETA'dan "ABD'nin Suriye'den Çekilmesi..
    13. Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
    14. Soldado, yenilgiyi üstlendi
    15. Gaziantep merkezli 9 ildeki "change"..
    16. BBP, 58 belediye başkan adayını daha..
    17. Saadet Partisi Kayseri aday tanıtım..
    18. Antalya Valisi, "huzur uygulamasına"..
    19. CHP'nin adayını duyan Fatih Portakal..
    20. Dünyanın aradığı isim Kayseri'de..
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle