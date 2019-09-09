GÜNDEM ÖZETİ / 9 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Külliyesi'nde Alternatif Finansta Yeni Ufuklar Konferansı'‬na ve ‪Kadıköy Atatürk Fen Lisesi‬ okul açılış merasimi‬ne katılacak.

(İstanbul/10.00/12.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

- Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi açılış töreniyle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılacak.

(Ankara/09.30/12.00/17.30/18.30)

3- Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor

- 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ders başı yapacak.





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gönüllülük Yılı" kapsamında Melike Hatun Camisi'nde aşure ikramında bulunacak.

(Ankara/13.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Plevne Anadolu Lisesi'nde 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan güvenlik görevlisi Arzu Çakır'ın Ümraniye'deki evine destek ziyareti gerçekleştirecek.

(İstanbul/16.00)





EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Be-200 amfibi uçak montaj hattında incelemelerde bulunacak ve Be-200'ün gösteri uçuşunu izleyecek.

(Taganrog)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek ve KKTC Meclisinde yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Çavuşoğlu, Akıncı ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısının ardından KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı ziyaret edecek.

(Lefkoşa)

2- İngiltere'de parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda hükümetin erken seçim önergesi oylanacak.

(Londra)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)





GÜNCEL

1- Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisine yönelik dün gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesinin ardından sınır hattındaki gelişmeler izleniyor.

(Şanlıurfa)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

3- Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 14'ü firari 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vehbi Koç Vakfına bağlı bir kurum olarak 2010 yılında açılan Arter'in Dolapdere'deki yeni binasının açılış törenine katılacak.

(İstanbul/19.00)

SPOR

1- Basketbolda Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tur grup ve 17-32'ncilik klasman etabı maçları sona erecek.

- Klasman etabında yer alan Türkiye, O Grubu'ndaki ikinci maçında Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta Japonya ile Karadağ karşı karşıya gelecek.

- Kupada günün diğer maçlarında 2. tur K Grubu'nda Çekya-Yunanistan ve ABD-Brezilya, L Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti-Litvanya ve Fransa-Avustralya karşılaşacak. Klasman etabında ayrıca, P Grubu'nda Ürdün-Senegal ve Almanya-Kanada maçları oynanacak.

(Dongguan/14.30/10.30/Shenzen/11.30/15.30/Nanjing/11.00/15.00/Şanghay/11.00/15.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Moldova ile 10 Eylül Salı günü yapılacak H Grubu 6. hafta maçı öncesi, müsabakanın oynanacağı Zimbru Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Kişinev/20.30/21.00)

3- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 6. haftaya C, E, G ve I gruplarında 10 maçla devam edilecek.

4- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde başlayacak.

***





Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.















