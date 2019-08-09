GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

















1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve AK Parti Yozgat İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi şantiye alanı ile Yozgat Havalimanı şantiyesinde incelemelerde bulunacak, AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya gelecek.

(Yozgat/11.00-20.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesi video konferans yoluyla illere canlı bağlantı gerçekleştirerek karayollarındaki trafik tedbirleriyle ilgili bilgi alacak.

(Ankara/15.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek "20 Bin Öğretmen Atama Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi’nde il danışma meclisi toplantısına ve ardından teşkilat mensupları ile bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Adana/17.00)

4- Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu işçisini kapsayan 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Ankara)









EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Rize-Artvin Havalimanı ile Rize karayolu projelerinde incelemede bulunacak.

(Rize/11.00/14.00)

2- TÜİK, haziran ayı kırmızı et, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- 11. Büyükelçiler Konferansı sürüyor

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükelçiler Bandırma Vapuru'nu ve Atatürk Anıtı'nı ziyaret edecek.

- Çavuşoğlu, Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.

- Bakan Çavuşoğlu, Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya gelecek ve hitapta bulunacak.

(Samsun/10.30-13.30)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

3- Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(İslamabad)





GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski öğretmen 3 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana/15.00)





SPOR

1- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/11.00)

2- Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.30)

3- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

- TSYD Ankara Kupası maçında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)

4- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya ile karşılaşacak.

(Udine/15.15)











