0553 313 94 23

GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2019

ANADOLU AJANSI

08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya gelecek.

(Zagreb)


EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı açılışı ile Türk-Rus Sanayi Forumu'na katılacak.

(Yekaterinburg)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yunanistan'da erken genel seçimi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisinin kazanmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Atina)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)


SPOR

1- Beşiktaş Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/18.30)

2- Fransa Bisiklet Turu, Binche (Belçika) - Epernay (Fransa) arasındaki 3. etap yarışlarıyla sürüyor.

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

4- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Mali-Fildişi Sahili ve Gana-Tunus maçları yapılacak.

(19.00/22.00)



***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:01
  1. 8 Temmuz 2019 Gündem Özeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafikte maganda dehşeti kamerada
    1. Trafikte maganda dehşeti kamerada
    2. Ceyda Çetin Erenler: "Kütahyamız’a..
    3. Miçotakis'ten zafer konuşması: Yunan..
    4. Yeniden yapılandırılacak Deutsche..
    5. Antalyaspor'un 53. kuruluş yıl dönümü..
    6. Libya’daki Mitiga Uluslararası..
    7. Kütahya'da azot fabrikasındaki patlama
    8. Pemra Özgen, Portekiz'de zirvede
    9. Kamyonete kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1..
    10. GÜNDEM ÖZETİ / 8 Temmuz 2019
    11. Yunanistan’daki seçimin galibi..
    12. İzmir’deki orman yangını kısmen..
    13. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    14. Kütahya’da azot fabrikasındaki patlama
    15. Patlatılan havai fişek yangına sebep..
    16. Kayserili hacı adayları Medine’ye..
    17. 658. Kırkpınar yağlı güreş şampiyonu..
    18. Hamile kadının aracına saldıranların..
    19. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    20. Yunanistan'ın yeni başkanı kim oldu?..
    21. Cezaevinden izinli çıktı, kendisini..
    22. Dışişleri’nden Afganistan’daki terör..
    23. Osmanlı’dan kalma gelenek..
    24. Cunda Adası’nda korkutan yangın
    25. Voleybol: FIVB Erkekler Challenger..
    26. Yunanistan'da seçimin galibi..
    27. Mustafakemalpaşalı pehlivandan..
    28. Bakan Kasapoğlu’ndan milli okçulara..
    29. ’Altın Karagöz’e muhteşem açılış
    30. Bakan Kasapoğlu'ndan milli okçulara..
    Trump: Joe Biden bir ıslah projesidir
    Trump: Joe Biden bir ıslah projesidir
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Dilipak, hakkında açılan soruşturmayı yorumladı: Aile, iffet, namus ‘suç’; fahişelik, ahlaksızlık 'erdem’
    Dilipak, hakkında açılan soruşturmayı yorumladı: Aile, iffet, namus ‘suç’; fahişelik, ahlaksızlık 'erdem’

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    İstismar bahanesiyle LGBTİ’ye destek
    İstismar bahanesiyle LGBTİ’ye destek
    Gary Medel ile Messi birbirine girdi
    Gary Medel ile Messi birbirine girdi