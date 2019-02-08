GÜNDEM ÖZETİ / 8 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Yenimahalle Seçim Bürosu açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin öğretmenin atama programına katılacak.

(Ankara/10.00)





EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kiraz, Kınık, Ödemiş ve Menemen’de bazı inceleme ve temaslarda bulunacak, çiftçilerle bir araya gelecek.

(İzmir/10.30-17.10)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Romanya Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda gerçekleştirilecek iş forumuna katılacak.

(Romanya)

3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranları ile geçen yılın aralık ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından planlandığı yönündeki raporunun ardından gelişmeler izleniyor.

(Cenevre/Washington)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına Ankara Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan doktor ve sağlık çalışanı 24 sanığın yargılanmasına Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana / 09.30)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/20.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Darüşşafaka Tekfen ise İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Milano/22.45)

3- Voleybolda Efeler Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe-Tokat Belediye Plevne maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00)

4- Basketbolda Türkiye'den Beşiktaş Sompo Japan ve Banvit'in de yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde yapılacak.

(Mies/14.00)





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