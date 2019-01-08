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GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2019

ANADOLU AJANSI

08 Ocak 2019 Salı 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tertip edilen 3. Kültür Sanat Ödülleri törenine katılacak.

(İstanbul/19.00)

2 - AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.30/13.30/12.45/10.45/09.45)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/15.00)


EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğini ziyaret edecek.

(Ankara/19.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor. 

(Washington) 

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. 

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 kişinin yargılanmasına Ankara 2.Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

(Ankara/08.30)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, hükümle birlikte dosyaları ayrılan 35 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

- Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13'ü firari 84 sanığın yargılaması sürecek.

(Zonguldak/10.00)


SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi Khimki, Anadolu Efes de Litvanya'nın Zalgiris takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00/Kaunas/21.30)

2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, Fransa temsilcisi SIG Strasbourg ile deplasmanda karşılaşacak.

(Strazburg/22.30)

3- Voleybolda Efeler Ligi'nin 12. haftasına Halkbank-Ziraat Bankası müsabakasıyla devam edilecek.

(Ankara/18.00)

4- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Beşiktaş-Çanakkale Belediyespor karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

5- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor.

- Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Helmond Sport, Trabzonspor da aynı ülkeden ADO Den Haag ile hazırlık maçı yapacak.

(Antalya/16.00/17.00)




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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 00:00
  1. 8 Ocak 2019 Gündem Özerti

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