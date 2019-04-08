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GÜNDEM ÖZETİ / 8 Nisan 2019

ANADOLU AJANSI

08 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirecekleri baş başa görüşmenin ardından Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII. Toplantısı'na başkanlık edecek.

- Türk ve Rus iş dünyası temsilcileriyle görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Putin, anlaşmaların imza töreninin ardından Kremlin Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Moskova)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya’da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)


SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te başlayacak.

- Organizasyonun ilk gününde erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

(Bükreş/11.30/18.00)

2- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde sürüyor.

3- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın son maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Rize/20.00)

4- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta, Birevim Elazığspor-Altınordu, Altay-Gazişehir Gaziantep karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Ankara/İzmir/19.00)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Darüşşafaka Tekfen ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı birinci devre üçüncü ve son gün müsabakalarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Çanakkale Belediyespor-Halkbank ve Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(Bursa/13.00/15.00)


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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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