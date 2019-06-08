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GÜNDEM ÖZETİ / 8 Haziran 2019

ANADOLU AJANSI

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın cenaze namazına katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Denizli 13.10/14.15)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avcılar'da halka buluşacak, taziye ve esnaf ziyareti yapacak, Başakşehir'de muhtarlarla ve halkla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00-20.15)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelecek, esnaf ziyareti yapacak, Kartal'da dernek ziyareti gerçekleştirecek, Pendik'te taksicilerle buluşacak.

(İstanbul/10.00-20.00)


EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılacak ve temaslarda bulunacak.

(Japonya)

2- Sayısal Loto çekilişi yapılacak.

(Ankara/21.15)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. hafta C, E, H, I ve J gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.

- H Grubu'nda yer alan Türkiye, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda son dünya şampiyonu Fransa'yı konuk edecek.

(Konya/21.45)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig A Grubu 4. maçında Malatya Merkez Spor Salonu'nda Slovakya'yı ağırlayacak.

(Malatya/14.00)

3- Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Avustralyalı Ashleigh Barty ile Çek Marketa Vondrousova karşı karşıya gelecek.

(Paris/16.00)

4- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor.

- Organizasyonun ikinci gününde A Grubu'nda Norveç-Nijerya, B Grubu'nda ise Almanya-Çin, İspanya-Güney Afrika maçları yapılacak.

(Reims/22.00/Rennes/16.00/Le Havre/19.00)

5- Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de başlayacak.

6- Dünya Gençler Halter Şampiyonası Fiji'de sona erecek.

7- Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası İspanya'nın Pontevedra kentinde serbest stil müsabakalarıyla sürüyor.

8- Polonya'da düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda çeyrek finaller, ABD-Ekvador, Güney Kore-Senegal müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Gdynia/18.30/Bielsko Biala/21.30)



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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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